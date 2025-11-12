İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Ötən il ağır vəziyyətdə olan xəstələrin təxliyəsində iki dəfə helikopter ambulansdan istifadə olunub - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    • 12 noyabr, 2025
    • 13:14
    Ötən il ağır vəziyyətdə olan xəstələrin təxliyəsində iki dəfə helikopter ambulansdan istifadə olunub - RƏSMİ

    Ötən il ağır vəziyyətdə olan xəstələrin təxliyə prosesində iki dəfə helikopter ambulansdan istifadə olunub.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyindən (TƏBİB) bildirilib.

    Qeyd edilib ki, hazırda TƏBİB-in zərurət yarandığı hallar üzrə icarə etdiyi iki tibbi helikopter mövcuddur:

    "Hər iki helikopter müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunub və əsasən çətin relyefli, dağlıq ərazilərdə xəstələrin təxliyəsi üçün nəzərdə tutulub. Helikopterlər vasitəsilə rayonlarda olan ağır xəstələrin təcili qaydada digər tibb müəssisələrinə evakuasiyası həyata keçirilir. Enişin mümkün olmadığı ərazilərdə xüsusi qurğular vasitəsilə xəstələrin təhlükəsiz şəkildə daşınması təmin olunur. Tibbi helikopterlərdən əsasən Vətən müharibəsi və antiterror əməliyyatları zamanı aktiv istifadə olunub. O dövrlərdə yaralıların vaxtında xəstəxanalara çatdırılması və onlara yüksək səviyyəli tibbi yardımın göstərilməsi təmin edilib".

    Vurğulanıb ki, hazırda Bakı və regionların yol infrastrukturunun inkişaf səviyyəsi, eləcə də təcili tibbi yardım avtomobillərinin tam komplektləşdirilməsi nəzərə alınaraq, çox hallarda təcili tibbi yardım avtomobillərinin istifadəsi daha operativ hesab olunur:

    "Buna görə də helikopterlərdən yalnız zəruri hallarda - xüsusilə, çətin coğrafi şəraitdə yerləşən ərazilərdə istifadə edilir. Azərbaycan əhalisinin sayına və ərazi xüsusiyyətlərinə əsasən, iki tibbi helikopterin mövcudluğu hazırda optimal sayılır".

    Qurumdan əlavə edilib ki, cari ilin ötən dövrü ərzində sanaviasiya xidmətindən istifadəyə ehtiyac yaranmayıb: "Ötən il ərzində isə ağır vəziyyətdə olan xəstələrin təxliyə prosesində iki dəfə helikopter ambulansdan istifadə olunub".

    helikopter TƏBİB ambulans Təcili Tibbi Yardım

    Son xəbərlər

    13:31

    Nazir müavini: "Kino sahəsinə dəstək mexanizmlərinin tətbiqi investisiyaların cəlbi üçün şərait yaradır"

    Maliyyə
    13:31

    Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib

    Digər
    13:27

    Moldova MDB çərçivəsində daha bir neçə sazişdən çıxıb

    Digər ölkələr
    13:26

    Paşinyan vaxtilə Ermənistana silah satışından imtina edilmənin səbəblərini açıqlayıb

    Region
    13:22

    Maştağadakı Abşeron suvarma kanalında minlərlə balığın ölümü araşdırılır

    İnfrastruktur
    13:14

    Ötən il ağır vəziyyətdə olan xəstələrin təxliyəsində iki dəfə helikopter ambulansdan istifadə olunub - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    13:12

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib

    Digər
    13:10

    Papuaşvili: Avropa Komissiyası Gürcüstanla dialoqu deyil, qarşıdurmanı seçir

    Region
    13:07

    Türkiyənin qəzaya uğrayan təyyarəsində həlak olan hərbçilərdən 18-nin nəşi tapılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti