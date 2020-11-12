С завтрашнего дня реабилитационный центр начнет оказывать услуги раненым военнослужащим

"Президент Ильхам Алиев всегда уделяет особое внимание и заботится о защите здоровья граждан. Результатом этой заботы стало строительство Министерством здравоохранения по поручению главы государства восьмиэтажного реабилитационного центра. По инициативе п

"Президент Ильхам Алиев всегда уделяет особое внимание и заботится об охране здоровья граждан. Результатом этой заботы стало строительство Министерством здравоохранения по поручению главы государства восьмиэтажного реабилитационного центра. По инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой было принято решение о том, что этот центр будет предоставлять услуги раненым военнослужащим, участвовавшим в боях. Министерства здравоохранения и обороны, поддержав эту инициативу, решили, что военнослужащим, принимавшим участие в Отечественной войне, с завтрашнего дня будут оказываться услуги в этом центре. Уверен, что наши военнослужащие, прошедшие реабилитацию в этом центре, смогут быстро восстановиться".

Как сообщает Report, такое мнение высказал глава пресс-службы Министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров.

Генеральный директор Центра Мурсал Мурсалов отметил, что в реабилитационном центре планируется одновременно обслуживать 200 военнослужащих: “Здесь военнослужащие будут обеспечены реабилитационными, физиотерапевтическими услугами и квалифицированными врачами. Центр оснащен самым современным оборудованием. Это оборудование недоступно во многих учреждениях нашей страны. Пациенты будут обслуживаться врачами высокого уровня. В центре будут лечить в основном пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, и специалисты сделают все возможное, чтобы вернуть их к нормальной жизни в ближайшее время. Основной целью здесь является восстановление, лечение и возвращение к нормальной жизни тех, кто ограничен в движениях”.

По его словам, в центре предусмотрено возвращение к нормальной жизни тех, кто полностью или частично потерял подвижность конечностей: “В первую очередь должно быть нормализовано психологическое состояние тех, кто получил серьезные ранения или потерял верхние и нижние конечности. Война только что закончилась, обеспечение протезами будет на следующем этапе. Прием пациентов будет осуществляться на основании направлений Министерства обороны. Период реабилитации будет длиться как минимум две недели. Но возможно, что этот срок будет продлен".