Рустамова: В Азербайджане существует потребность в центрах по лечению сердечной недостаточности

    Здоровье
    • 31 января, 2026
    • 13:50
    В Азербайджане существует потребность в создании специализированных центров по лечению сердечной недостаточности.

    Как сообщает Report, об этом председатель Азербайджанского кардиологического общества, доктор медицинских наук Ясмин Рустамова заявила на круглом столе на тему "Первая трансплантация сердца на Кавказе: историческое достижение азербайджанского здравоохранения и будущие перспективы".

    По ее словам, не всем пациентам с тяжелыми сердечными заболеваниями показана пересадка сердца, а в ряде случаев проведение трансплантации сопряжено с высокими рисками.

    "Создание в Азербайджане специализированных центров по лечению сердечной недостаточности позволило бы более точно определять, возможно ли проведение трансплантации конкретному пациенту", - подчеркнула Рустамова.

    Cəmiyyət sədri: Azərbaycanda ixtisaslaşmış ürək çatışmazlığı mərkəzlərinə ehtiyac var
