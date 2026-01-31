İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Cəmiyyət sədri: Azərbaycanda ixtisaslaşmış ürək çatışmazlığı mərkəzlərinə ehtiyac var

    Sağlamlıq
    • 31 yanvar, 2026
    • 13:21
    Cəmiyyət sədri: Azərbaycanda ixtisaslaşmış ürək çatışmazlığı mərkəzlərinə ehtiyac var

    Azərbaycanda ixtisaslaşmış ürək çatışmazlığı mərkəzlərinə ehtiyac var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin sədri, tibb elmləri doktoru Yasmin Rüstəmova "Qafqazda ilk ürək transplantasiyası: Azərbaycan səhiyyəsinin tarixi nailiyyəti və gələcək perspektivlər" mövzusunda keçirilən dəyirmi masada deyib.

    Onun sözlərinə görə, bəzi xəstələrin ürək dəyişdirilməsinə ehtiyacı olsa da, bəzi hallarda transplantasiyanın həyata keçirilməsi risklidir:

    "Azərbaycanda ixtisaslaşmış ürək çatışmazlığı mərkəzləri yaradılsa, xəstəyə ürək transplantasiya əməliyyatının mümkünlüyü və həmin şəxsin əməliyyatdan sonra yaşamaq imkanı dəqiqləşdirilər".

    ürək transplantasiyası ürək çatışmazlığı
    Рустамова: В Азербайджане существует потребность в центрах по лечению сердечной недостаточности

    Son xəbərlər

    16:03

    "Uğurlu kommunikasiya: səlis nitq və sərlövhə yaradıcılığı" mövzusunda təlim keçirilib

    Daxili siyasət
    15:53

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XV turunda daha bir oyun keçirilib

    Komanda
    15:42

    Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri il ərzində 21 % artıb

    Maliyyə
    15:27

    Elmar Baxşıyev: "Qarabağ" "Nyukasl" üzərində qələbə qazana biləcəyini öz oyunu ilə sübut edib"

    Futbol
    15:12
    Foto

    Beşbarmaqda qədim karvansaray aşkarlanıb

    Daxili siyasət
    15:10

    Ukraynanın energetika naziri ölkədəki elektrik kəsintisinin səbəbini açıqlayıb

    Energetika
    15:02

    Premyer Liqada ötən ilin dekabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    14:57

    Azərbaycanda əhalinin bank əmanətləri 14 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    14:50

    Moldova və Ukraynanın enerji təchizatında problem yaranıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti