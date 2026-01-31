Cəmiyyət sədri: Azərbaycanda ixtisaslaşmış ürək çatışmazlığı mərkəzlərinə ehtiyac var
Sağlamlıq
- 31 yanvar, 2026
- 13:21
Azərbaycanda ixtisaslaşmış ürək çatışmazlığı mərkəzlərinə ehtiyac var.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin sədri, tibb elmləri doktoru Yasmin Rüstəmova "Qafqazda ilk ürək transplantasiyası: Azərbaycan səhiyyəsinin tarixi nailiyyəti və gələcək perspektivlər" mövzusunda keçirilən dəyirmi masada deyib.
Onun sözlərinə görə, bəzi xəstələrin ürək dəyişdirilməsinə ehtiyacı olsa da, bəzi hallarda transplantasiyanın həyata keçirilməsi risklidir:
"Azərbaycanda ixtisaslaşmış ürək çatışmazlığı mərkəzləri yaradılsa, xəstəyə ürək transplantasiya əməliyyatının mümkünlüyü və həmin şəxsin əməliyyatdan sonra yaşamaq imkanı dəqiqləşdirilər".
Son xəbərlər
16:03
"Uğurlu kommunikasiya: səlis nitq və sərlövhə yaradıcılığı" mövzusunda təlim keçirilibDaxili siyasət
15:53
Azərbaycan Basketbol Liqasının XV turunda daha bir oyun keçirilibKomanda
15:42
Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri il ərzində 21 % artıbMaliyyə
15:27
Elmar Baxşıyev: "Qarabağ" "Nyukasl" üzərində qələbə qazana biləcəyini öz oyunu ilə sübut edib"Futbol
15:12
Foto
Beşbarmaqda qədim karvansaray aşkarlanıbDaxili siyasət
15:10
Ukraynanın energetika naziri ölkədəki elektrik kəsintisinin səbəbini açıqlayıbEnergetika
15:02
Premyer Liqada ötən ilin dekabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıbFutbol
14:57
Azərbaycanda əhalinin bank əmanətləri 14 %-dən çox artıbMaliyyə
14:50