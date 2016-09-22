Российские ученые приступают к испытаниям препарата, способного заменить антибиотики

Баку. 22 Сентября. REPORT.AZ/ Российские ученые готовы приступить к клиническим испытаниям инновационного препарата, который способен заменить традиционные антибиотики.

Как передает Report, об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, общаясь с журналистами в ООН после выступления на заседании высокого уровня, посвященном вопросам устойчивости к антибиотикам.

«Это мощный вектор развития российской биомедицины. Мы имеем здесь уже первые успехи. Мы имеем препарат, который при эксперименте на животных показал свою эффективность при тяжелых инфекциях, в том числе грамотрицательных инфекций».

По словам министра, в случае успеха клинических испытаний, Россия сможет защитить себя и другие страны от проблемы устойчивости к антибиотикам.