Роспотребнадзор: В РФ зафиксированы случаи подварианта "омикрон"-штамма BQ.1

Специалисты зафиксировали в России единичные случаи подварианта штамма коронавируса "омикрон" BQ.1.

Специалисты зафиксировали в России единичные случаи подварианта штамма коронавируса "омикрон" BQ.1.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства.

"Фиксируются единичные находки подварианта BQ.1", - сказано в сообщении.

Отмечается, что линии BA.4 и BA.5 по-прежнему превалируют среди выявляемых в стране случаев инфицирования COVID-19. К линии BA.2 геноварианта "омикрон" отнесено 4,2%, к линиям BA.4/BA.5 - свыше 95%.

Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, что новые подварианты коронавируса "цербер" в России не обнаружены.