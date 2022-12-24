Reuters: Заболеваемость новым подвидом "омикрона" в США выросла до 18%

В США заболеваемость новым вариантом "омикрон"-штамма коронавируса выросла до 18%.

В США заболеваемость новым вариантом "омикрон"-штамма коронавируса выросла до 18%.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Новый подвид "омикрон"-штамма составляет более 50% случаев заболевания COVID-19 на северо-востоке страны. Агентство отмечает, что заболеваемость будет продолжать расти на фоне праздничных поездок.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что за последнюю неделю на долю нового подвида омикрона пришлось 18,3% случаев коронавируса по всей стране. Неделю назад этот показатель составлял 11,2%.

По данным центра, вариант XBB на сегодняшний день доминирует на северо-востоке Соединенных Штатов. В других частях страны на его долю приходится менее 10% случаев заражения.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду на отмену статуса пандемии для COVID-19 и оспы обезьян в 2023 году. Кроме того, он заявил, что благодаря усилиям всех стран-участников организации, удалось на 90% снизить смертность от коронавируса.