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Reuters: Заболеваемость новым подвидом "омикрона" в США выросла до 18%

Reuters: Заболеваемость новым подвидом "омикрона" в США выросла до 18% В США заболеваемость новым вариантом "омикрон"-штамма коронавируса выросла до 18%.
Здоровье
24 декабря 2022 г. 11:19
Reuters: Заболеваемость новым подвидом омикрона в США выросла до 18%

В США заболеваемость новым вариантом "омикрон"-штамма коронавируса выросла до 18%.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Новый подвид "омикрон"-штамма составляет более 50% случаев заболевания COVID-19 на северо-востоке страны. Агентство отмечает, что заболеваемость будет продолжать расти на фоне праздничных поездок.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что за последнюю неделю на долю нового подвида омикрона пришлось 18,3% случаев коронавируса по всей стране. Неделю назад этот показатель составлял 11,2%.

По данным центра, вариант XBB на сегодняшний день доминирует на северо-востоке Соединенных Штатов. В других частях страны на его долю приходится менее 10% случаев заражения.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду на отмену статуса пандемии для COVID-19 и оспы обезьян в 2023 году. Кроме того, он заявил, что благодаря усилиям всех стран-участников организации, удалось на 90% снизить смертность от коронавируса.

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Версия на английском языке Omicron subvariant XBB jumps to 18% of US COVID cases

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