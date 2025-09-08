российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+

    Разработан новый метод блокировки широко распространенного вируса

    Здоровье
    • 08 сентября, 2025
    • 06:15
    Разработан новый метод блокировки широко распространенного вируса

    Ученые из Германии нашли способ заблокировать ключевой механизм заражения вирусом герпеса.

    Как сообщает Report, работа опубликована в журнале Nature.

    Исследователи показали, что мини-антитела, созданные на основе иммунной системы альпаки, могут нейтрализовать белок gB - именно он отвечает за то, чтобы вирус "сливался" с клеткой и начинал размножаться.

    Специалисты сумели зафиксировать белок в активной форме и доказали: нанотела мешают ему менять структуру, что полностью останавливает процесс заражения. Такой подход оказался эффективным даже в очень малых дозах и работает против обоих типов вируса - HSV-1 и HSV-2.

    В отличие от существующих лекарств, которые действуют только при уже активной инфекции, новые антитела могут использоваться и для профилактики, например, для защиты новорожденных и людей с ослабленным иммунитетом. Исследователи уже подали патент и планируют развивать технологию до клинического применения.

    лабораторные исследования борьба с вирусами немецкие ученые
    Alman alimləri geniş yayılan virusun bloklanması üçün yeni metod hazırlayıb

    Последние новости

    06:15

    Разработан новый метод блокировки широко распространенного вируса

    Здоровье
    05:43

    Верховный суд Израиля заявил, что палестинские заключенные плохо питаются

    Другие страны
    05:06

    Строительство Транскаспийского газопровода получит новый импульс на фоне реализации TRIPP

    Аналитика
    04:37

    Трамп планирует в ближайшее время поговорить с Путиным

    Другие страны
    04:21

    В результате обрушения дома в Эрзуруме погибли трое, пострадали пять человек

    В регионе
    03:50

    Трамп выразил уверенность, что сможет завершить российско-украинскую войну

    Другие страны
    03:14

    Главный тренер сборной Казахстана подал в отставку

    Футбол
    02:46

    Парламент Румынии отклонил предложения оппозиции о вотуме недоверия кабмину

    Другие страны
    02:08

    Глава МВД Турции предостерег оппозицию от нарушения общественного порядка

    В регионе
    Лента новостей