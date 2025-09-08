İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Alman alimləri geniş yayılan virusun bloklanması üçün yeni metod hazırlayıb

    Sağlamlıq
    • 08 sentyabr, 2025
    • 06:21
    Alman alimlər herpes virusu ilə yoluxmanın əsas mexanizmini bloklamağın yolunu tapıblar.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə tədqiqatın nəticələri "Nature" jurnalında dərc olunub.

    Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, alpakanın immun sisteminə əsasən yaradılmış nanocisimlər virusun hüceyrəyə birləşərək çoxalmağa başlamasına cavabdeh olan "gB" adlı zülalı neytrallaşdıra bilir.

    Mütəxəssislər həmin zülalı aktiv formasında sabitləşdirə bilib və sübut ediblər ki, nanocisimlər onun strukturunu dəyişməsinə mane olur. Bu da virusun hüceyrəyə daxil olub yoluxma prosesini tamamilə dayandırır. Bu yanaşma hətta çox kiçik dozalarda belə effektiv olub və herpes virusunun hər iki növünə – HSV-1 və HSV-2-yə qarşı təsir göstərib.

    Mövcud dərmanlardan fərqli olaraq, yalnız aktiv infeksiya zamanı təsir göstərən bu yeni anticisimlər profilaktik məqsədlə də istifadə oluna bilər. Bu xüsusilə yenidoğulmuşlar və immun sistemi zəif olan şəxslər üçün faydalı ola bilər.

    Tədqiqatçılar artıq bu texnologiyanın patenti üçün müraciət ediblər və onun klinik istifadə üçün inkişaf etdirilməsini planlaşdırırlar.

