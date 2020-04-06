Президент: Распространение коронавируса в Азербайджане не приобрело широкого размаха

"В результате принятия превентивных мер распространение коронавируса в Азербайджане в настоящее время не приобрело широкого размаха".

Как сообщает Report, об этом в обращении к азербайджанскому народу заявил президент Ильхам Алиев после открытия предприятия по производству медицинских масок в Сумгайытском химическом промышленном парке.

"В развитых странах мира ежедневно умирают сотни людей, система здравоохранения ни одной страны не может полностью организовать лечение больных, которых становится все больше. Это должно послужить уроком и для нас. Поэтому принятие в Азербайджане превентивных мер и осуществление данных действий в соответствии с ситуацией преследуют одну цель: защитить жизнь и здоровье людей и не допустить широкого распространения заболевания в Азербайджане. Все принятые до сих пор меры дали свой эффект. Достаточно сказать, что на сегодняшний день в Азербайджане проведено 45 тысяч тестов. В настоящее время в различных интернет ресурсах указываются число больных, количество смертельных случаев, а также проведенных тестов. Каждый человек может зайти на эти сайты и посмотреть. Азербайджан является одной из передовых стран мира, где проведено столько тестов. Это позволило нам выявить болезнь, оказать больным оперативные медицинские услуги, а также уберечь себя от большой беды. На сегодняшний день это нам удалось. В то же время принятие оперативных мер и осуществление действий в соответствии с ситуацией показали свой эффект. Новые карантинные правила, вступившие в силу с 5 апреля, преследуют одну цель: не допустить широкого распространения заболевания в Азербайджане. Эту цель преследовали периодически принимаемые до 5 апреля решения и преследуют новые правила. Я неоднократно говорил, что мы продемонстрировали национальное единство, национальное согласие, должны продемонстрировать и ответственность. Но в нынешних условиях с учетом правил, вступивших в силу после 5 апреля, гражданам следует продемонстрировать дисциплину, так как в отношении лиц, нарушивших данные правила, предусмотрены строгие меры, которые уже закреплены. Уверен, что граждане будут полностью соблюдать эти правила, таким образом, болезнь не получит широкого распространения, и мы сможем преодолеть эту ситуацию с малыми потерями", - сказал глава государства.