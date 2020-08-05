Рамин Байрамлы: Не все дополнительные койко-места используются

На сегодняшний день только пять больниц модульного типа, которые открыл президент Ильхам Алиев, сданы в эксплуатацию.

На сегодняшний день только пять больниц модульного типа, которые открыл президент Ильхам Алиев, сданы в эксплуатацию.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что с учетом роста заболеваемости в июне и июле, в некоторые дни заполняемость в Баку достигала 80-85%, в регионах эта цифра составила 30%: "С учетом плотности населения в Баку и Сумгайыте были приняты меры по привлечению дополнительных учреждений. Однако не все дополнительные койко-места были использованы".