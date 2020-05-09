Рамиль Усубов: Азербайджан доказал эффективный подход в борьбе с коронавирусом

Борьбу за ликвидацию последствий пандемии в Азербайджане авторитетные мировые организации, структуры, специалисты однозначно расценивают как совершенный образец в международном масштабе, считают успешной.

Как сообщает Report, такое мнение высказал секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики, генерал-полковник Рамиль Усубов.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения уже неоднократно заявляла о важности использования опыта Азербайджана другими странами: "ООН, Движение неприсоединения, Совет сотрудничества тюркоязычных стран, Европейский банк реконструкции и развития, а также другие учреждения высоко ценят и изучают деятельность нашей страны в этой области".

"В результате успешной политики президента Ильхама Алиева наше государство с первого дня продемонстрировало самый эффективный пример борьбы с коронавирусом. Такие решения, как создание при Кабинете министров Оперативного штаба, состоящего из соответствующих государственных структур, для принятия профилактических и неотложных решений, осуществление мер социальной изоляции, введение карантинного режима и ограничения движения, доказали достаточно эффективный подход азербайджанского государства к борьбе с коронавирусом с первого дня", - добавил он.