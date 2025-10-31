Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Радуцкий: Украинские реформы помогут создать фармхаб в Азербайджане

    Здоровье
    • 31 октября, 2025
    • 11:20
    Радуцкий: Украинские реформы помогут создать фармхаб в Азербайджане

    Реформы, проводимые в фармацевтическом секторе Украины, создадут новые возможности для сотрудничества и дадут импульс созданию фармацевтического хаба в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам общественного здоровья, медицинских услуг и страхования Михаил Радуцкий на сессии в рамках Medinex-2025 в Баку.

    По словам Радуцкого, Украина активно внедряет новейшие технологии и стандарты в фармацевтическом секторе.

    "В скором времени лекарства будут оснащены QR-кодами, по которым граждане смогут получить полную информацию о составе и происхождении препаратов. Кроме того, создается единая система регистрации лекарств", - сказал он.

    Он отметил, что эти изменения создают благоприятные условия для углубления сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.

    Украина Азербайджан сотрудничество
    Komitə sədri: Ukraynada aparılan islahatlar Azərbaycanda da əczaçılıq habının yaradılmasına təkan verəcək
    Ukrainian reforms to boost creation of pharmaceutical hub in Azerbaijan

