Работники здравоохранения награждены почетными званиями и медалями - СПИСОК

Работники здравоохранения награждены почетными званиями и медалями

11 июня, 2019 19:32

https://report.az/storage/news/c5e33f3940307800de82f96ef6656620/890bd8d8-1a16-4161-87bd-53326d4f0202_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий работникам здравоохранения Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанского здравоохранения почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам: "Заслуженный врач" Джамаловой Таране Паша гызы Дадашеву Адаляту Имамджан оглу Эйбатовой Джамиле Бяйляр гызы Ахмедову Гусейну Меджид оглу Гаджиеву Меджиду Махмуд оглу Гасановой Назакет Джаббар гызы Ибрагимову Эльману Исмаил оглу Ибрагимовой Гюляр Ариф гызы Исрафиловой Махире Шахалы гызы Мамедову Азеру Багир оглу Нагиевой Пери Ахверди гызы Салманову Мехрабу Мухаммед оглу "Заслуженный учитель" Гусейновой Наргиз Мирбагир гызы Мамедовой Арифе Джумаил гызы "Заслуженный медицинский работник" Алиевой Таране Сабир гызы. Глава государства также подписал распоряжение о награждении работников здравоохранения Азербайджанской Республики медалью "Терегги". Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сфере здравоохранения в Азербайджане глава государства наградил медалью "Терегги" следующих лиц: Джафарова Рауфа Мехралы оглу Абдулова Суджеддина Джалил оглу Алиева Аловсата Габиб оглу Гасанова Адалята Бейбала оглу Гусейнова Халила Рафиг оглу Мусаева Вилаята Новруз оглу Сулейманову Назакет Акиф гызы Шахсуварова Оруджа Мусеиб оглу.

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