Психологические проблемы заболевшего коронавирусом и пути их решения

Впервые в Азербайджане был подготовлен социологический ролик, в котором представлена психологическая консультация с выздоровевшим от коронавируса больным

Впервые в Азербайджане был подготовлен социологический ролик, в котором представлена психологическая консультация с выздоровевшим от коронавируса больным.

В ролике бывший пациент с COVID-19 рассказывает о лишениях, чувствах и тревогах, которые он испытывал во время болезни и нахождения в карантине, подчеркивает проблемы, которые его беспокоят в настоящее время.

Во время сеанса с психологом находятся способы преодолеть эти опасения.

Переболевший COVID-19 также дает советы по защите граждан от психологических последствий пандемии коронавируса.

В виду массового распространения в последнее время коронавируса данный ролик будет интересен для всех граждан, как переболевших вирусом, так и защитивших себя от этого опасного заболевания.

Социальный ролик является частью проекта "Организация психологической помощи по адаптации граждан к постпандемическому периоду".

Помимо подготовки видеоролика в рамках проекта были проведены онлайн индивидуальные психологические консультации с более чем 150 гражданами.