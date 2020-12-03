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Психологические проблемы заболевшего коронавирусом и пути их решения

Психологические проблемы заболевшего коронавирусом и пути их решения Впервые в Азербайджане был подготовлен социологический ролик, в котором представлена психологическая консультация с выздоровевшим от коронавируса больным
Здоровье
3 декабря 2020 г. 11:47
Психологические проблемы заболевшего коронавирусом и пути их решения
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Впервые в Азербайджане был подготовлен социологический ролик, в котором представлена психологическая консультация с выздоровевшим от коронавируса больным.

В ролике бывший пациент с COVID-19 рассказывает о лишениях, чувствах и тревогах, которые он испытывал во время болезни и нахождения в карантине, подчеркивает проблемы, которые его беспокоят в настоящее время.

Во время сеанса с психологом находятся способы преодолеть эти опасения.

Переболевший COVID-19 также дает советы по защите граждан от психологических последствий пандемии коронавируса.

В виду массового распространения в последнее время коронавируса данный ролик будет интересен для всех граждан, как переболевших вирусом, так и защитивших себя от этого опасного заболевания.

Социальный ролик является частью проекта "Организация психологической помощи по адаптации граждан к постпандемическому периоду".

Помимо подготовки видеоролика в рамках проекта были проведены онлайн индивидуальные психологические консультации с более чем 150 гражданами.

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