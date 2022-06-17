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Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам

Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об определении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19)".
Здоровье
17 июня 2022 г. 13:32
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об определении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19)".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Так, до 1 июля продлен срок выплаты надбавки к зарплатам медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в государственных медицинских учреждениях.

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Версия на азербайджанском языке COVID-19-la mübarizə aparan tibb işçilərinin əməkhaqlarına əlavənin müddəti artırılıb 

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