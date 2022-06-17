Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об определении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19)".

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об определении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19)".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Так, до 1 июля продлен срок выплаты надбавки к зарплатам медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в государственных медицинских учреждениях.