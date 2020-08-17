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Привычки, которые помогут укрепить иммунную систему во время пандемии

Привычки, которые помогут укрепить иммунную систему во время пандемии Американский ученый рекомендует практиковать простые привычки для укрепления иммунной системы и защиты организма от инфекций
Здоровье
17 августа 2020 г. 12:59
Привычки, которые помогут укрепить иммунную систему во время пандемии
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Американский ученый, директор факультета иммунологии Университета Пенсильвании Э. Джон Уэрри, рекомендует практиковать простые привычки, чтобы укрепить иммунную систему и повысить защиту организма от инфекций. 

Как сообщает Report, по словам Уэрри, сон – самый важный показатель сильной иммунной системы. Так, сон достаточной протяженности дает возможность телу восстановить свои силы: организму необходимо спать не менее семи часов в сутки.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Sleep, люди, которые спят ежедневно шесть часов и меньше, в четыре раза чаще заболевают простудой при контакте с вирусом, чем люди, которые спят семь часов или больше.



Ученый также призывает есть пищу богатую магнием. Одна из лучших пищевых привычек во время пандемии – контролировать достаток минералов в своем рационе. Магний помогает телу и мозгу расслабиться, способствует хорошему и спокойному сну, который, как уже было сказано выше, очень важен для укрепления иммунной системы. Также данное вещество позволяет лучше справляться со стрессом и напряжением, которыми сопровождается коронавирусная пандемия.

"Иммунная система не укрепляется в одночасье: если кто-то заболел, нет смысла приниматься пить витамины. Но внеся определенные изменения в образ жизни, и следуя им изо дня в день, вы можете помочь своей иммунной системе улучшить защитный потенциал в преддверии осеннего сезона усиления болезней", - подчеркнул исследователь из США. 

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