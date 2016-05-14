Примерно 80% жителей мегаполисов Земли дышат загрязненным воздухом

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Примерно 80% жителей мегаполисов Земли дышат смогом и другими видами загрязненного воздуха.

Как сообщает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.

При этом воздух в 98% городов в странах третьего мира не соответствует стандартам чистоты ВОЗ.

"Загрязнение воздуха в городах продолжает расти с пугающей скоростью, что наносит огромный урон здоровью человечества. С другой стороны, власти городов все больше обращают внимание на эту проблему и начинают следить за качеством воздуха. Если им удастся улучшить этот показатель, то уровень заболеваемости респираторными и сердечно-сосудистыми болезнями в мире должен упасть", — заявила Мария Нейра, руководитель Департамента общественного здоровья в ВОЗ.