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При Минздраве создан Координационный центр по трансплантации

При Минздраве создан Координационный центр по трансплантации При министерстве здравоохранения Азербайджана создан Координационный центр по трансплантации органов и тканей человека.
Здоровье
10 февраля 2022 г. 13:27
При Минздраве создан Координационный центр по трансплантации

При министерстве здравоохранения Азербайджана создан Координационный центр по трансплантации органов и тканей человека.

Об этом отвечая на вопрос Report сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Министр сказал, что предусмотрены реестр доноров, импорта и экспорта органов:

"Положение уже утверждено и направлено в Кабинет министров. Месторасположение центра уже известно, сейчас там ведутся работы. При центре также будет работать Комиссия по этике. В этой сфере будет усиленный Общественный контроль с участием представителей НПО, правоохранительных органов, органов здравоохранения. Работа центра будет полностью прозрачной. В настоящее время лицензии на трансплантацию органов имеют 14 компаний. Однако после аккредитации эти предприятия будут включены в реестр центров трансплантации".

Министр отметил, что в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования также создана рабочая группа по включению трансплантации органов в пакет услуг ОМС, вопрос обсуждается:

"Мы надеемся, что трансплантация органов будет включена в пакет услуг ОМС в ближайшем будущем".

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Версия на азербайджанском языке Transplantasiya ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində Koordinasiya Mərkəzi yaradılıb

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