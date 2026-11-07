Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Президент ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы

    Здоровье
    • 07 ноября, 2026
    • 12:46
    Президент ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы

    7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительством здания Агдамской районной центральной больницы на 210 коек.

    Как сообщает Report, министр здравоохранения Анар Байрамов проинформировал главу государства о ходе строительных работ.

    Было отмечено, что на территории общей площадью более 6 гектаров возводятся главное здание больничного комплекса, дополнительные корпуса, а также вспомогательные постройки и сооружения. В больничном комплексе будут функционировать административное, приемное, сердечно-сосудистое отделения, отделения скорой медицинской помощи, терапии, кардиологии, хирургии, травматологии-ортопедии, офтальмологии, ЛОР, педиатрии и другие. Здесь также предусматривается создание функциональной и детской поликлиник, клинико-диагностической лаборатории, отделений лучевой диагностики, гемодиализа, физиотерапии и медицинской реабилитации. Больница будет оснащена медицинским оборудованием, отвечающим современным стандартам.

    Президент ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы
    Президент ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы
    Президент ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы
    Президент ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы
    Президент ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы

    Ильхам Алиев Анар Байрамов Освобожденные территории Азербайджана Агдам
    Фото
    İlham Əliyev Ağdam Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisi ilə tanış olub
    Фото
    President Ilham Aliyev inspects construction of Aghdam District Central Hospital
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