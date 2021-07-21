Премьер-министр: Свадебные торжества не во всех случаях проводятся в соответствии с требованиями

"Учитывая благоприятную эпидемиологическую ситуацию в стране и многочисленные обращения граждан, особенно молодежи, с 1 июля 2021 года разрешено проведение свадебных мероприятий в соответствии с принятыми правилами особого карантинного режима".

"Учитывая благоприятную эпидемиологическую ситуацию в стране и многочисленные обращения граждан, особенно молодежи, с 1 июля 2021 года разрешено проведение свадебных мероприятий в соответствии с принятыми правилами особого карантинного режима".

Как передает Report, об этом сказал премьер-министр Азербайджанской Республики, глава Оперативного штаба Али Асадов на республиканском совещании Штаба.

По словам премьер-министра, в результате контрольных мер, проводимых мониторинговыми группами, состоящими из представителей Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, на объектах, где проводятся свадебные мероприятия, а также на основе многочисленных обращений, поступивших в Оперативный штаб от представителей общественности, становится ясно, что, торжества не во всех случаях проводятся в соответствии с требованиями, установленными в постановлении "Методические указания по профилактике коронавирусной (COVID-19) инфекции в учреждениях общественного питания" и "О мерах по продлению срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Было отмечено, что на объектах города Баку, где проводятся торжества, в большинстве случаев правила соблюдаются. Однако, не учитывается ограничение на количество гостей, у присутствующих лиц отсутствуют паспорта COVID, время проведения церемоний проходит в нарушение установленных временных рамок, нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы, не применяется требование о том, чтобы 80 процентов сотрудников на объектах были привиты.

Аналогичные случаи наблюдаются и в других городах и районах республики. Следствием подобных негативных явлений является то, что в последние дни наблюдается рост заболеваемости по всей стране.

Подчеркнуто, что продолжение подобного процесса может привести к нежелательным последствиям. Результаты мониторинга, многочисленные обращения граждан и рост заболеваемости требуют принятия серьезных и неотложных мер.