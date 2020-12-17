Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу

Люди с сопутствующими болезнями с большей вероятностью переносят COVID-19 в тяжелой форме

"Если у заразившихся коронавирусом пациентов спустя 2-3 месяца после полного выздоровления снова наблюдаются какие-либо серьезные симптомы, даже легкие, необходимо обязательно обратиться к профильному врачу с соответствующей жалобой".

Об этом Report сообщил председатель Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктор медицинских наук, врач клиники Кёльнского университета, азербайджанский ученый Нуран Абдуллаев.

По словам ученого, согласно научным исследованиям, следы коронавируса были обнаружены в различных органах выздоровевших людей - сердце, мозге, спинном мозге, могут встречаться и иные различные осложнения:

"Этими фактами я не хочу пугать пациентов, а лишь только призываю быть более внимательными по отношению к себе. Их своевременное обращение к врачу означает, что они защищают себя от серьезных проблем. Потому что уже научными исследованиями доказано, что у некоторых людей с легкими симптомами COVID-19 после выздоровления возникают патологические изменения в сердце. Сам я являюсь одним из авторов научного отчета об изменениях в мозге пациентов. В этом отчете, который войдет в научную литературу в ближайшие дни, упоминаются серьезные изменения в мозге, в том числе в спинном мозге, вызванные COVID-19 через 2 месяца после полного выздоровления от заболевания, этих изменений могло бы не быть, если пациент вовремя обратился к врачу. Вот почему я рекомендую не отождествлять период после выздоровления от болезни с периодом легко протекающей болезни. Поэтому, если наблюдаются головные боли, тошнота и какие-либо жалобы на сердце, то необходимо обязательно обратиться к врачу, чтобы избежать возможных осложнений.

В то же время у людей, выздоровевших от COVID-19, через определенное время наблюдалась стойкость таких симптомов, как слабость, усталость, остаточный кашель и даже субфебрильная лихорадка, которые могут длиться даже до 2 месяцев. Поэтому, если такие случаи наблюдаются, необходимо обязательно обратиться к врачу, и эти случаи нельзя отождествлять с повторными случаями заражения".

"Также нам известно, что люди с сопутствующими болезнями с большей вероятностью переносят COVID-19 в тяжелой форме. Эти люди должны знать, что даже после выздоровления от коронавируса они должны продолжать лечение своих болезней и находиться под наблюдением врача. Потому что в период осложнений, которые могут наступить через 2-3 месяца после выздоровления от коронавируса, выйти из кризиса легче, если все заболевания пациента находятся под полным контролем", - добавил доктор медицинских наук.