Представитель ВОЗ: Психиатрическая помощь должна быть доступной

В Азербайджане психиатрическая помощь должна быть доступна для всех.

В Азербайджане психиатрическая помощь должна быть доступна для всех.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи в ходе круглого стола на тему психического здоровья и прав лиц, страдающих психическими заболеваниями.

По ее словам, COVID-19 серьезно повлиял на психическое здоровье людей во всем мире.

"В Азербайджане война за освобождение земель от оккупации также оказала серьезное воздействие на психику людей. В декабре 2020 года мы провели мероприятия в связи с психическим здоровьем в прилегающих к Карабаху регионах. Мы привлекли к тренингам 54 специалистов в области психиатрии", - отметила она.

Комментируя вопрос обеспечения доступа к психиатрическим услугам в Азербайджане, Х.Харманджи подчеркнула, что в районах наблюдается дефицит квалифицированных специалистов.

По ее словам, другая проблема заключается в предрассудках среди населения в вопросе психического здоровья и если отношение к вопросу не изменится, услуги специалистов в этой сфере не окажут должного эффекта.