Представитель ВОЗ: Повышение квалификации медработников очень важно

Вакцины, используемые против многих заболеваний, спасают жизни. Во время пандемии использовалось большое количество вакцин против коронавируса, что сказалось на числе случаев заражения.

Вакцины, используемые против многих заболеваний, спасают жизни. Во время пандемии использовалось большое количество вакцин против коронавируса, что сказалось на числе случаев заражения.

Как передает командированный в Шамахы корреспондент Report, об этом сказал находящийся с визитом в Азербайджане директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Представитель ВОЗ отметил, что ряд заболеваний можно предотвратить, оказав первую помощь: "Конечно, для этого люди должны доверять системе первичной медицинской помощи. И поэтому очень важно повышать квалификацию медицинских работников".

Ханс Клюге поделился воспоминаниями о периоде своей жизни, когда он работал терапевтом в Бельгии: "Я оказывал людям первую помощь, граждане принимали меня в своих домах как друга и верили мне. Мы ежегодно проходили новые тренинги по повышению квалификации. Правительство предоставляло нам все необходимые оборудование для оказания медицинских услуг. Другими словами, для этой работы нужна полная поддержка".