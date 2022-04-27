Представитель ВОЗ: Повышение квалификации медработников очень важно

Вакцины, используемые против многих заболеваний, спасают жизни. Во время пандемии использовалось большое количество вакцин против коронавируса, что сказалось на числе случаев заражения.
Как передает командированный в Шамахы корреспондент Report, об этом сказал находящийся с визитом в Азербайджане директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Представитель ВОЗ отметил, что ряд заболеваний можно предотвратить, оказав первую помощь: "Конечно, для этого люди должны доверять системе первичной медицинской помощи. И поэтому очень важно повышать квалификацию медицинских работников".
Ханс Клюге поделился воспоминаниями о периоде своей жизни, когда он работал терапевтом в Бельгии: "Я оказывал людям первую помощь, граждане принимали меня в своих домах как друга и верили мне. Мы ежегодно проходили новые тренинги по повышению квалификации. Правительство предоставляло нам все необходимые оборудование для оказания медицинских услуг. Другими словами, для этой работы нужна полная поддержка".