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Представитель TƏBİB: Несмотря на стабильность в заражении COVID-19, пандемия продолжается

Представитель TƏBİB: Несмотря на стабильность в заражении COVID-19, пандемия продолжается "Несмотря на стабильность в случаях заражения COVID-19, пандемия все еще продолжается".
Здоровье
28 октября 2022 г. 14:14
Представитель TƏBİB: Несмотря на стабильность в заражении COVID-19, пандемия продолжается

"Несмотря на стабильность в случаях заражения COVID-19, пандемия все еще продолжается".

Об этом Report сказала руководитель департамента стратегического развития TƏBİB Ягут Гараева.

По словам представителя TƏBİB, в последние 2-3 недели в Азербайджане сохраняется стабильность в случаях заражения коронавирусом.

Я.Гараева обратила внимание, что продление карантинного режима зависит от осенне-зимнего сезона: "В этот период наблюдается рост случаев заражения респираторными вирусными заболеваниями. Также наблюдается рост других вирусных инфекций".

По ее словам сокращение случаев заражения не означает полного уничтожения инфекции.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB rəsmisi: “COVID-19-a yoluxmada stabillik qalsa da, pandemiya hələ davam edir”

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