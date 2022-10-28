Представитель TƏBİB: Несмотря на стабильность в заражении COVID-19, пандемия продолжается

"Несмотря на стабильность в случаях заражения COVID-19, пандемия все еще продолжается".

"Несмотря на стабильность в случаях заражения COVID-19, пандемия все еще продолжается".

Об этом Report сказала руководитель департамента стратегического развития TƏBİB Ягут Гараева.

По словам представителя TƏBİB, в последние 2-3 недели в Азербайджане сохраняется стабильность в случаях заражения коронавирусом.

Я.Гараева обратила внимание, что продление карантинного режима зависит от осенне-зимнего сезона: "В этот период наблюдается рост случаев заражения респираторными вирусными заболеваниями. Также наблюдается рост других вирусных инфекций".

По ее словам сокращение случаев заражения не означает полного уничтожения инфекции.