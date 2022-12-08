Председатель: В Азербайджане от 7,9% до 15,1% населения страдает от ожирения

Согласно последнему отчету Государственного комитета по статистике, от 7,9% до 15,1% населения Азербайджана страдает от ожирения.

Согласно последнему отчету Государственного комитета по статистике, от 7,9% до 15,1% населения Азербайджана страдает от ожирения.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов сказал во время выступления на презентации проекта "На пути к здоровому весу".

Исполнительный директор TƏBİB отметил, что эти показатели вызывают серьезную озабоченность в структурах здравоохранения:

"Страдающие от ожирения параллельно страдают и от других заболеваний. В решении этой проблемы необходимо проявлять солидарность. Как TƏBİB, мы заинтересованы в сотрудничестве со многими государственными и частными структурами и готовы к этому".