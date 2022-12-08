О нас

Председатель: В Азербайджане от 7,9% до 15,1% населения страдает от ожирения

Председатель: В Азербайджане от 7,9% до 15,1% населения страдает от ожирения Согласно последнему отчету Государственного комитета по статистике, от 7,9% до 15,1% населения Азербайджана страдает от ожирения.
Здоровье
8 декабря 2022 г. 17:26
Председатель: В Азербайджане от 7,9% до 15,1% населения страдает от ожирения

Согласно последнему отчету Государственного комитета по статистике, от 7,9% до 15,1% населения Азербайджана страдает от ожирения.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов сказал во время выступления на презентации проекта "На пути к здоровому весу".

Исполнительный директор TƏBİB отметил, что эти показатели вызывают серьезную озабоченность в структурах здравоохранения:

"Страдающие от ожирения параллельно страдают и от других заболеваний. В решении этой проблемы необходимо проявлять солидарность. Как TƏBİB, мы заинтересованы в сотрудничестве со многими государственными и частными структурами и готовы к этому".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке TABIB: 7.9%-15.1% of population in Azerbaijan suffers from obesity
Версия на азербайджанском языке Sədr: "Azərbaycanda əhalinin 7,9 %-dən 15,1 %-ə qədəri piylənmədən əziyyət çəkir"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
8 декабря 2022 г. 14:05
Журналисты The New York Times проводят первую за 40 лет массовую забастовку
Журналисты The New York Times проводят первую за 40 лет массовую забастовку
8 декабря 2022 г. 13:50
В Москве отметили 125-летие азербайджанского оперного певца Бюльбюля
ФотоВ Москве отметили 125-летие азербайджанского оперного певца Бюльбюля
8 декабря 2022 г. 01:06
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов
7 декабря 2022 г. 12:36
Министр: Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном
Министр: Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном
6 декабря 2022 г. 15:18
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
По Тертерскому делу освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
По "Тертерскому делу" освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
6 декабря 2022 г. 11:15
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции
5 декабря 2022 г. 19:18
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi