Председатель АПБА: Самая худшая картина в сфере продбезопасности наблюдается в предприятиях общепита

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "Деятельность Агентства продбезопасности Азербайджана за 4 месяца позволяет говорить, что сейчас в стране самая худшая картина в сфере продовольственной безопасности наблюдается в предприятиях общепита".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель агентства Гошгар Тахмазли.

Г.Тахмазли отметил, что такие случаи в основном наблюдаются в домах торжеств, особенно в предприятиях общепита.

Он порекомендовал владельцам этих предприятий воспользоваться помощью соответствующих экспертов Агентства и в ближайшем будущем построить свою работу в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами и правилами, а также международными стандартами.

Он отметил, что Агентство имеет план мероприятий в связи с домами торжеств: "В домах торжеств Агентством будут проводиться специальные мониторинги. Некоторые министерства уже начали мониторинги и в данной сфере обнаружены определенные недочеты. Однако во время проверок Агентства продбезопасности этим предприятиям общепита в основном будет сделано предупреждение, что массовое использование продуктов неизвестного происхождения запрещено. Продукты, которыми они пользуются, обязательно должны иметь соответствующий сертификат продбезопасности. Кроме того, используемые продукты должны быть привлечены к соответствующим экспертизам, сотрудники должны проходить периодический медосмотр. Это очень важный вопрос. В то же время места приготовления пищи должны соответствовать правилам по санитарно-техническим и санитарно-гигиеническим показателям. В противном случае при осуществлении нами над этими предприятиями нужного государственного контроля будут применяться административные меры".