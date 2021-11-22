Председатель АПБА обратился к предпринимателям, не соблюдающим фитосанитарные правила

15:16

"Иногда предприниматели не соблюдают строгие фитосанитарные правила в отношении продукции, которые они хотят экспортировать за границу. Случается, что среди их продукции обнаруживаются другие продукты, которые не проходят проверку".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли.

Председатель АПБА обратился к предпринимателям, желающим экспортировать продукцию за пределы страны: "Они могут обратиться в Агентство, если хотят экспортировать сельскохозяйственную продукцию. Им будет оказана необходимая помощь. Предприниматели могут быть уверены, что не столкнутся с какими-либо препятствиями".

Г. Тахмазли сказал, что до конца года планируется экспортировать 360 тысяч тонн продукции: "Экспортировано около 120 тыс. тонн помидоров. В результате мер фитосанитарного контроля наблюдался значительный рост экспорта из Азербайджана в Россию ряда продуктов растениеводства. Так, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года был зафиксирован рост в экспорте хурмы в Россию на 46%, картофеля - на 23%, огурцов и корнишонов - на 35%, персиков и нектаринов - на 182%, арбузов - на 144%, свежего винограда - на 178%, слив и зелени - на 33%, граната - на 17%, клубники - на 117%, груши - на 192%. Также в условиях ограничений, введенных соответствующим российским органом, в эту страну было экспортировано 119 тыс. тонн помидоров, 52 тыс. тонн яблок".