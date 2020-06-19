Главный эпидемиолог: Пожалейте врачей, они в жару вынуждены носить защитные костюмы

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"Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Азербайджане находится под полным контролем".

Как сообщает Report, об этом в интервью Yeni TV заявил главный эпидемиолог страны Ибадулла Агаев.

По его словам, при строгом соблюдении правил количество больных сократится: "В стране достаточно защитных медицинских масок. Гигиенические нормы соблюдаются испокон веков, их нужно соблюдать и сейчас. Все зависит от нас. Каждый должен соблюдать нормы. Следует прислушиваться к рекомендациям специалистов, потому что другого выхода нет. По крайней мере, пожалейте врачей, которые летом по 10-12 часов вынуждены носить защитные костюмы".