Наверх

Главный эпидемиолог: Пожалейте врачей, они в жару вынуждены носить защитные костюмы

Пожалейте врачей, они в жару вынуждены носить защитные костюмы

© Report/ Elchin Murad

"Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Азербайджане находится под полным контролем".

Как сообщает Report, об этом в интервью Yeni TV заявил главный эпидемиолог страны Ибадулла Агаев. 

По его словам, при строгом соблюдении правил количество больных сократится: "В стране достаточно защитных медицинских масок. Гигиенические нормы соблюдаются испокон веков, их нужно соблюдать и сейчас. Все зависит от нас. Каждый должен соблюдать нормы. Следует прислушиваться к рекомендациям специалистов, потому что другого выхода нет. По крайней мере, пожалейте врачей, которые летом по 10-12 часов вынуждены носить защитные костюмы".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!