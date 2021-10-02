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Появились таблетки для успешного лечения коронавируса

Появились таблетки для успешного лечения коронавируса Транснациональная фармацевтическая компания Merck Co. заявила, что создала таблетку от коронавирусной инфекции, которая значительно облегчает течение болезни.
Здоровье
2 октября 2021 г. 07:18
Появились таблетки для успешного лечения коронавируса

Транснациональная фармацевтическая компания Merck & Co. заявила, что создала таблетку от коронавирусной инфекции, которая значительно облегчает течение болезни.

Как передает Report со ссылкой на АР, применение этого препарата снижает вероятность госпитализации и летального исхода в два раза.

В ближайшее время Merck обратится к регуляторам США и других стран за регистрацией этого лекарства.

Испытания лекарства Merck и Ridgeback Biotherapeutics проводили на 775 не прививавшихся пациентах с коронавирусной инфекцией разной степени тяжести и из группы повышенного риска из-за хронических заболеваний. Части испытуемых давали плацебо.

Всего 7,3% пациентов, которые приняли лекарство, в течение 30 дней после приема были госпитализированы или скончались. То же самое случилось с 14,1% пациентов, получивших плацебо.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirusa qarşı effektli dərman hazırlanıb

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