Посол Турции: Для дальнейшего развития Азербайджана будут реализованы многие проекты

Наше сотрудничество после подписания Шушинской декларации, ознаменовавшей 30-летие азербайджано-турецких дипломатических отношений, продолжается на высоком уровне. Мы прилагаем усилия, чтобы охватить все сферы отношений между двумя странами".

Наше сотрудничество после подписания Шушинской декларации, ознаменовавшей 30-летие азербайджано-турецких дипломатических отношений, продолжается на высоком уровне. Мы прилагаем усилия, чтобы охватить все сферы отношений между двумя странами".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

По его словам, планируется реализовать множество проектов для дальнейшего развития Азербайджана во всех сферах: "Будет продолжено сотрудничество с Министерством здравоохранения, Государственным агентством обязательного медицинского страхования, а также другими соответствующими ведомствами по вопросам управления и финансирования больниц. Планируется также применить академический опыт в Азербайджане".