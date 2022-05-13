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Посол Турции: Для дальнейшего развития Азербайджана будут реализованы многие проекты

Посол Турции: Для дальнейшего развития Азербайджана будут реализованы многие проекты Наше сотрудничество после подписания Шушинской декларации, ознаменовавшей 30-летие азербайджано-турецких дипломатических отношений, продолжается на высоком уровне. Мы прилагаем усилия, чтобы охватить все сферы отношений между двумя странами".
Здоровье
13 мая 2022 г. 16:05
Посол Турции: Для дальнейшего развития Азербайджана будут реализованы многие проекты

Наше сотрудничество после подписания Шушинской декларации, ознаменовавшей 30-летие азербайджано-турецких дипломатических отношений, продолжается на высоком уровне. Мы прилагаем усилия, чтобы охватить все сферы отношений между двумя странами".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

По его словам, планируется реализовать множество проектов для дальнейшего развития Азербайджана во всех сферах: "Будет продолжено сотрудничество с Министерством здравоохранения, Государственным агентством обязательного медицинского страхования, а также другими соответствующими ведомствами по вопросам управления и финансирования больниц. Планируется также применить академический опыт в Азербайджане".

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Версия на английском языке Turkish ambassador: Many projects will be implemented for development of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: "Azərbaycanın inkişafı üçün bir çox layihələr həyata keçiriləcək"

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