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Последние данные об инфицированных штаммом "омикрон" в Азербайджане

Последние данные об инфицированных штаммом "омикрон" в Азербайджане В Азербайджане не наблюдается осложнений со здоровьем у зараженных штаммом "омикрон".
Здоровье
13 января 2022 г. 12:05
Последние данные об инфицированных штаммом омикрон в Азербайджане
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В Азербайджане не наблюдается осложнений со здоровьем у зараженных штаммом "омикрон".

Как передает Report, об этом говорится в совместной информации министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медстрахованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

Отмечается, что в настоящее время состояние этих лиц стабильное, они находятся под домашним наблюдением: "У 8 из 12 зараженных этим штаммом лиц повторный тест выявил негативный результат, информация об этом внесена в систему “e-tabib”. Для сохранения эпидемиологической ситуации под контролем проводится регулярный анализ генетических вариантов вируса".

Вариант SARS-CoV-2 21K (омикрон-штамм) был обнаружен в 12 образцах ПЦР-тестов, взятых у прибывших из-за рубежа. В результате активного участия населения в вакцинации эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной. По этой причине органы здравоохранения призывают граждан вакцинироваться бустерной дозой, чтобы снова повысить уровень антител в организме, учитывая, что защитный иммунитет снижается через 6 месяцев после второй дозы или выздоровления от болезни.

Наряду с вакцинацией должны соблюдаться правила особого карантинного режима. Соблюдение дистанции, использование масок и чистота рук - единственный способ защиты от болезни независимо от мутации вируса.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "Omikron"a yoluxanların son durumu açıqlanıb

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