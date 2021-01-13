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Полезно для вкуса, смертельно для рака

Полезно для вкуса, смертельно для рака Экстракт бергамота может не только снизить уровень холестерина в крови, но и убить раковые стволовые клетки без вреда для здоровых клеток.
Здоровье
13 января 2021 г. 06:59
Полезно для вкуса, смертельно для рака

Экстракт бергамота может не только снизить уровень холестерина в крови, но и убить раковые стволовые клетки без вреда для здоровых клеток.

Как передает Report, об этом сообщает NEWS.ru.

К такому выводу пришли химики из Университета Калабрии и биологи из Университета Солфорда, опубликовавшие результаты исследования в журнале Bioenergetics.

Ученые утверждают, что бергамот содержит брутьеридин и мелитидин, ингибирующие ферменты холестерина и способствующие уничтожению и прекращению деления стволовых клеток раковых опухолей.

Эксперты отметили, что, в отличие от современных медикаментов из группы статинов, бергамот не имеет серьезных побочных эффектов. На основе этой простейшей добавки к чаю можно разработать новые нетоксичные лекарственные средства для борьбы с онкологией, считают специалисты.

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Версия на азербайджанском языке İnsan üçün faydalı, xərçəng üçün ölümcül

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