Показатель заражения коронавирусом в Баку и регионах - СТАТИСТИКА

Обнародована статистика заражения COVID-19 по регионам Азербайджана.

Как передает Report, 53,4% заражения приходится на Баку.

Далее идут Абшерон с 15,8%, Гянджа-Газах – с 9,4%, Центрально-низменный регион - с 7,8%, Лянкяран – с 6,1%, Губа-Хачмаз – с 1,7%, Шеки-Загатала – с 1,4%, Верхний Карабах – с 1,2%, Нагорный Ширван – с 1,4%, Нахчыванская Автономная Республика – с 0,03%.

Среди прибывших из-за границы лиц коронавирусом заразились 1,6%.

Что касается районов Баку, самый высокий показатель в Бинагади (12,9%). За ним следуют Ясамал – 12,6%, Хатаи – 11,9%, Сабунчу – 11,8%, Насими – 10,7%, Сураханы – 9%, Нариманов – 8,6%, Низами – 8,1%, Гарадаг – 5,5%, Сабаил – 4,5%, Хазар – 4,1%, Пираллахы – 0,3%.

До сих пор в Азербайджане в целом коронавирусом заразились 16 424 человека, из них 9 026 человек выздоровели, 198 скончались. Активных коронавирусных больных – 7 200 человек. В целом, проведено 468 967 тестов.