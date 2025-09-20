Погода завтра может вызвать недомогание у метеочувствительных людей

21 сентября на Абшеронском полуострове прогнозируется усиление северного ветра (хазри) и повышенная влажность воздуха.

Об этом сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе.

Такие погодные условия могут вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.