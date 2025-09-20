Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Погода завтра может вызвать недомогание у метеочувствительных людей

    Здоровье
    • 20 сентября, 2025
    • 15:07
    21 сентября на Абшеронском полуострове прогнозируется усиление северного ветра (хазри) и повышенная влажность воздуха.

    Об этом сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе.

    Такие погодные условия могут вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

    Лента новостей