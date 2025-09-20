İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Sabahın havası meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər

    Sağlamlıq
    • 20 sentyabr, 2025
    • 14:28
    Sabahın havası meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər

    Abşeron yarımadasında sentyabrın 21-i xəzri küləyinin güclənəcəyi və rütubətli hava şəraiti gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Məlumata əsasən, sentyabrın 21-dəki hava meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.

