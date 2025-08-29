    Ильхам Алиев Украина ШОС экспорт Владимир Зеленский

    Ребенок, пострадавший от семейного насилия в Агдаме, находится на аппарате ИВЛ

    Здоровье
    • 29 августа, 2025
    • 16:51
    Ребенок, подвергшийся издевательствам со стороны родителей в Агдаме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое.

    Об этом Report сообщили в TƏBİB.

    По данным ведомства, мальчик 2023 года рождения проходит лечение в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Республиканской нейрохирургической больницы. У него диагностированы сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, острая субдуральная гематома слева, а также множественные ушибленные раны тела. Ему проведена операция по удалению гематомы и декомпрессивная краниотомия.

    Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

    Ранее сообщалось, что мальчик был доставлен в Агдамскую центральную районную больницу 27 августа в коматозном состоянии, после чего его эвакуировали в Баку для специализированного лечения.

    Его младший брат, родившийся в 2024 году, находится под наблюдением врачей и передан в соответствующие органы по подведомственности.

    Агдам   семья   дети   домашнее насиление   здоровье   ИВЛ  
    Ağdamda valideyn zorakılığına məruz qalan körpə süni nəfəs aparatına qoşulub, vəziyyəti ağırdır

