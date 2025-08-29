Ребенок, пострадавший от семейного насилия в Агдаме, находится на аппарате ИВЛ

Ребенок, подвергшийся издевательствам со стороны родителей в Агдаме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

По данным ведомства, мальчик 2023 года рождения проходит лечение в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Республиканской нейрохирургической больницы. У него диагностированы сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, острая субдуральная гематома слева, а также множественные ушибленные раны тела. Ему проведена операция по удалению гематомы и декомпрессивная краниотомия.

Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что мальчик был доставлен в Агдамскую центральную районную больницу 27 августа в коматозном состоянии, после чего его эвакуировали в Баку для специализированного лечения.

Его младший брат, родившийся в 2024 году, находится под наблюдением врачей и передан в соответствующие органы по подведомственности.