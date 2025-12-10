Кабмин утвердил порядок предоставления электронных госуслуг
- 10 декабря, 2025
- 12:28
Кабмин Азербайджана утвердил порядок организации и предоставления электронных услуг, а также правила оценки деятельности государственных информационных ресурсов и систем.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Документ определяет единые требования для:
- центральных и местных органов исполнительной власти;
- государственных предприятий и юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит государству;
- публично-правовых лиц, созданных от имени государства;
- бюджетных организаций;
- органов местного самоуправления.
Эти структуры обязаны организовывать и предоставлять электронные услуги в соответствии с утвержденными правилами, а также обеспечивать функционирование государственных информационных ресурсов и систем с учетом новых требований.
Оценка организации и функционирования электронных услуг и информационных систем будет осуществляться Министерством цифрового развития и транспорта.
Порядок будет применяться и к информационным ресурсам, содержащим ограниченную информацию, а также к объектам критической информационной инфраструктуры - в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими эти сферы.