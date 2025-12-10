Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Кабмин утвердил порядок предоставления электронных госуслуг

    Внутренняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 12:28
    Кабмин утвердил порядок предоставления электронных госуслуг

    Кабмин Азербайджана утвердил порядок организации и предоставления электронных услуг, а также правила оценки деятельности государственных информационных ресурсов и систем.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Документ определяет единые требования для:

    - центральных и местных органов исполнительной власти;

    - государственных предприятий и юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит государству;

    - публично-правовых лиц, созданных от имени государства;

    - бюджетных организаций;

    - органов местного самоуправления.

    Эти структуры обязаны организовывать и предоставлять электронные услуги в соответствии с утвержденными правилами, а также обеспечивать функционирование государственных информационных ресурсов и систем с учетом новых требований.

    Оценка организации и функционирования электронных услуг и информационных систем будет осуществляться Министерством цифрового развития и транспорта.

    Порядок будет применяться и к информационным ресурсам, содержащим ограниченную информацию, а также к объектам критической информационной инфраструктуры - в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими эти сферы.

