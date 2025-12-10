Премьер подписал решение о порядке оплаты услуг в системе качества

В Азербайджане утверждены размер, порядок оплаты и правила использования информационной системы качества.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, пользователи системы будут оплачивать установленную плату за каждое обращение в рамках предусмотренных услуг. Размеры тарифов указаны в таблице по ссылке.