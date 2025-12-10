Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Премьер подписал решение о порядке оплаты услуг в системе качества

    Внутренняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 12:37
    В Азербайджане утверждены размер, порядок оплаты и правила использования информационной системы качества.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно документу, пользователи системы будут оплачивать установленную плату за каждое обращение в рамках предусмотренных услуг. Размеры тарифов указаны в таблице по ссылке.

    Кабмин Али Асадов система качества
