Премьер подписал решение о порядке оплаты услуг в системе качества
Внутренняя политика
- 10 декабря, 2025
- 12:37
В Азербайджане утверждены размер, порядок оплаты и правила использования информационной системы качества.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, пользователи системы будут оплачивать установленную плату за каждое обращение в рамках предусмотренных услуг. Размеры тарифов указаны в таблице по ссылке.
