    Keyfiyyət informasiya sistemindən istifadə haqqının məbləği müəyyənləşib

    Daxili siyasət
    • 10 dekabr, 2025
    • 11:34
    Keyfiyyət informasiya sistemindən istifadə haqqının məbləği müəyyənləşib

    Keyfiyyət informasiya sistemindən istifadə haqqının məbləği, ödənilməsi və ondan istifadə qaydası təsdiqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Sistemdən istifadə etmək üçün istifadəçilər tərəfindən aşağıda qeyd olunan xidmətlər üzrə hər müraciətə görə aşağıda qeyd olunan məbləğlərdə istifadə haqqı ödəniləcək:

    Sıra

    №-si

    İstifadə növü

    Məbləğ

    (manatla)

    1

    2

    3

    2.1.1.

    Texniki reqlamentlə əhatə olunan malların, onlarla əlaqəli proseslərin və istehsal metodlarının müvafiq texniki reqlamentlə müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi barədə uyğunluq sertifikatlarının

    elektron formada yaradılması

    10

    2.1.2.

    Orta riskli mallar üçün uyğunluğu qiymətləndirən qurum tərəfindən uyğunluğun təsdiqi barədə təsdiqedici sənədin

    elektron formada yaradılması

    5

    2.1.3.

    Texniki reqlamentlə əhatə olunan malların, onlarla əlaqəli proseslərin və istehsal metodlarının müvafiq texniki reqlamentlə müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi barədə uyğunluq bəyannamələrinin

    elektron formada yaradılması

    ödənişsiz

    2.1.4.

    Malın (xidmətin, işin), onunla əlaqəli prosesin (o cümlədən idarəetmə sisteminin), istehsal metodunun və işçi heyətin müvafiq standartlaşdırma sahəsində normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi barədə

    uyğunluq sertifikatlarının elektron formada yaradılması

    10

    2.1.5.

    Xarici mənşəli uyğunluq sənədlərinin tanınması barədə

    qərarların elektron formada yaradılması

    20

    2.1.6.

    İnspeksiya orqanının rəyinin elektron formada yaradılması

    50

    2.1.7.

    Sınaq laboratoriyalarında aparılmış tədqiq (sınaq)

    nəticələrinə dair sənədlərin elektron formada yaradılması

    1

    2.1.8.

    Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsinin dövlət tənzimlənməsinə aid olan ölçmə metodikalarının (metodlarının) attestasiyası haqqında şəhadətnamələrin

    elektron formada yaradılması

    ödənişsiz

    2.1.9.

    Ölçmə vasitələrinin yoxlanılması haqqında

    şəhadətnamələrin elektron formada yaradılması

    1

    2.1.10.

    Ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi haqqında sertifikatların (kəmiyyət vahidinin dövlət etalonundan ötürülməsinin nəticələrinə dair kalibrlənmə haqqında sertifikatlar istisna

    olmaqla) elektron formada yaradılması

    1.50

    2.1.11.

    Yararsızlıq haqqında bildirişlərin yaradılması

    ödənişsiz

    Qeyd edilən xidmətlər üzrə müraciət edən və imtina alan şəxslər təkrar eyni predmet üzrə eyni növ müraciət etdikdə ondan ikinci dəfə istifadə haqqının ödənilməsi tələb olunmayacaq. İstifadəçilər tərəfindən Sistem vasitəsilə məlumatların alınması ödənişsiz olacaq.

    Əli Əsədov qərar Keyfiyyət informasiya sistemi

