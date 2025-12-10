Keyfiyyət informasiya sistemindən istifadə haqqının məbləği müəyyənləşib
- 10 dekabr, 2025
- 11:34
Keyfiyyət informasiya sistemindən istifadə haqqının məbləği, ödənilməsi və ondan istifadə qaydası təsdiqlənib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Sistemdən istifadə etmək üçün istifadəçilər tərəfindən aşağıda qeyd olunan xidmətlər üzrə hər müraciətə görə aşağıda qeyd olunan məbləğlərdə istifadə haqqı ödəniləcək:
|
Sıra
№-si
|
İstifadə növü
|
Məbləğ
(manatla)
|
1
|
2
|
3
|
2.1.1.
|
Texniki reqlamentlə əhatə olunan malların, onlarla əlaqəli proseslərin və istehsal metodlarının müvafiq texniki reqlamentlə müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi barədə uyğunluq sertifikatlarının
elektron formada yaradılması
|
10
|
2.1.2.
|
Orta riskli mallar üçün uyğunluğu qiymətləndirən qurum tərəfindən uyğunluğun təsdiqi barədə təsdiqedici sənədin
elektron formada yaradılması
|
5
|
2.1.3.
|
Texniki reqlamentlə əhatə olunan malların, onlarla əlaqəli proseslərin və istehsal metodlarının müvafiq texniki reqlamentlə müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi barədə uyğunluq bəyannamələrinin
elektron formada yaradılması
|
ödənişsiz
|
2.1.4.
|
Malın (xidmətin, işin), onunla əlaqəli prosesin (o cümlədən idarəetmə sisteminin), istehsal metodunun və işçi heyətin müvafiq standartlaşdırma sahəsində normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi barədə
uyğunluq sertifikatlarının elektron formada yaradılması
|
10
|
2.1.5.
|
Xarici mənşəli uyğunluq sənədlərinin tanınması barədə
qərarların elektron formada yaradılması
|
20
|
2.1.6.
|
İnspeksiya orqanının rəyinin elektron formada yaradılması
|
50
|
2.1.7.
|
Sınaq laboratoriyalarında aparılmış tədqiq (sınaq)
nəticələrinə dair sənədlərin elektron formada yaradılması
|
1
|
2.1.8.
|
Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsinin dövlət tənzimlənməsinə aid olan ölçmə metodikalarının (metodlarının) attestasiyası haqqında şəhadətnamələrin
elektron formada yaradılması
|
ödənişsiz
|
2.1.9.
|
Ölçmə vasitələrinin yoxlanılması haqqında
şəhadətnamələrin elektron formada yaradılması
|
1
|
2.1.10.
|
Ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi haqqında sertifikatların (kəmiyyət vahidinin dövlət etalonundan ötürülməsinin nəticələrinə dair kalibrlənmə haqqında sertifikatlar istisna
olmaqla) elektron formada yaradılması
|
1.50
|
2.1.11.
|
Yararsızlıq haqqında bildirişlərin yaradılması
|
ödənişsiz
Qeyd edilən xidmətlər üzrə müraciət edən və imtina alan şəxslər təkrar eyni predmet üzrə eyni növ müraciət etdikdə ondan ikinci dəfə istifadə haqqının ödənilməsi tələb olunmayacaq. İstifadəçilər tərəfindən Sistem vasitəsilə məlumatların alınması ödənişsiz olacaq.