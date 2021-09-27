Pfizer начал обширное тестирование препарата, защищающего от заражения COVID-19

Базирующаяся в США фармацевтическая компания Pfizer Inc сообщила о начале фазы обширного тестирования перорального антивирусного препарата для предотвращения заражения коронавирусом в случае непосредственного контакта с заболевшим COVID-19.

Базирующаяся в США фармацевтическая компания Pfizer Inc сообщила о начале фазы обширного тестирования перорального антивирусного препарата для предотвращения заражения коронавирусом в случае непосредственного контакта с заболевшим COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении компании.

"Pfizer сегодня объявила о начале второй фазы исследования для оценки нового перорального противовирусного PF-07321332, применяемого совместно с небольшой дозой препарата Ритонавир, для предотвращения заболевания COVID-19", - говорится в пресс-релизе.

На данном этапе под наблюдением специалистов будут тестировать препарат на 2,6 тыс. человек, некоторые из которых получат плацебо.

"Мы считаем, что борьба против вируса требует эффективного лечения для тех, кто контактирует или попал под воздействие вируса. В случае успешного испытания, мы считаем, что терапия может помочь останавливать вирус на раннем этапе - возможно, предотвращать симптоматическое течение болезни", - сказал один из ведущих ученых Pfizer Майкл Долстен.

Ритонавир, который специалисты используют для борьбы против COVID-19, обычно применяется в сочетании с другими препаратами для лечения ВИЧ-инфекции.