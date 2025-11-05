Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Первый в Азербайджане реципиент сердца от посмертного донора завершил стационарное лечение

    Здоровье
    • 05 ноября, 2025
    • 16:02
    Первый в Азербайджане реципиент сердца от посмертного донора завершил стационарное лечение

    19-летний Рашад Мамедалиев, ставший первым в Азербайджане пациентом, которому пересадили сердце от посмертного донора, уже выписан из больницы.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Координационного центра по донорству и трансплантации органов Егана Аббасова.

    По ее словам, состояние молодого человека оценивается как удовлетворительное, он уже выписан из Центральной клиники и находится дома.

    "Его состояние остается под постоянным наблюдением. Раз в месяц и раз в год данные о состоянии здоровья лиц, перенесших трансплантацию органов, вносятся в единую информационную систему, что позволяет отслеживать их состояние в долгосрочной перспективе", - отметила Аббасова.

    Пересадка сердца от посмертного донора 19-летнему пациенту стала первой подобной операцией в Азербайджане и во всем регионе. Операция была проведена в Центральной клинике Баку под руководством главного врача, профессора Кямрана Мусаева. Донорское сердце было успешно пересажено молодому жителю Товузского района.

    посмертное донорство пересадка сердца операция пациент
    Azərbaycanda meyit donordan ürək köçürülən şəxsin son durumu açıqlanıb

    Последние новости

    16:37
    Фото

    В Нахчыване прошел "Забег Побед"

    Спорт
    16:35

    Начались поставки казахстанской пшеницы в Армению через Азербайджан

    Внешняя политика
    16:33

    АПБА: В ряде банкетных залов Азербайджана выявлено мясо неизвестного происхождения

    Здоровье
    16:31

    Еврокомиссар: ЕК хочет сделать поезда предпочтительнее самолетов

    Другие
    16:28

    Украина возобновила импорт газа по Трансбалканскому коридору

    В регионе
    16:25

    В Зардабе задержаны отец и сын за охоту на краснокнижных птиц

    Происшествия
    16:20
    Фото

    Азербайджан и Кения обсудили расширение сотрудничества в сфере разминирования

    Внутренняя политика
    16:15

    Министр: ЦАХАЛ продолжит ликвидацию бойцов ХАМАС в "желтой зоне" в Газе

    Другие страны
    16:14

    Шойгу: Конкуренции между Зангезурским коридором и "Север-Юг" не будет

    В регионе
    Лента новостей