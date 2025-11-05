Первый в Азербайджане реципиент сердца от посмертного донора завершил стационарное лечение

19-летний Рашад Мамедалиев, ставший первым в Азербайджане пациентом, которому пересадили сердце от посмертного донора, уже выписан из больницы.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Координационного центра по донорству и трансплантации органов Егана Аббасова.

По ее словам, состояние молодого человека оценивается как удовлетворительное, он уже выписан из Центральной клиники и находится дома.

"Его состояние остается под постоянным наблюдением. Раз в месяц и раз в год данные о состоянии здоровья лиц, перенесших трансплантацию органов, вносятся в единую информационную систему, что позволяет отслеживать их состояние в долгосрочной перспективе", - отметила Аббасова.

Пересадка сердца от посмертного донора 19-летнему пациенту стала первой подобной операцией в Азербайджане и во всем регионе. Операция была проведена в Центральной клинике Баку под руководством главного врача, профессора Кямрана Мусаева. Донорское сердце было успешно пересажено молодому жителю Товузского района.