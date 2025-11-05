İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycanda meyit donordan ürək köçürülən şəxsin son durumu açıqlanıb

    Sağlamlıq
    • 05 noyabr, 2025
    • 15:18
    Bakıda meyit donordan ürək köçürülən 19 yaşlı Rəşad Məmmədəliyev xəstəxanadan evə buraxılıb.

    Bunu Orqan Donorluğu və Transplantasiyası üzrə Koordinasiyası Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Yeganə Abbasova "Report"un sualını cavablandırarkən deyib.

    Onun sözlərinə görə, R.Məmmədəliyevin vəziyyəti kafidir:

    "Pasiyent artıq Mərkəzi Klinikadan evə buraxılıb. Hələ də onun durumu nəzarətdə saxlanılır. Ayda və ildə bir dəfə orqan transplantasiyası edilmiş şəxsin vəziyyəti haqqında məlumatlar vahid informasiya sisteminə daxil olur. Bununla da onun durumu daim diqqətdə saxlanılır".

    Первый в Азербайджане реципиент сердца от посмертного донора завершил стационарное лечение

