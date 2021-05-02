Первая партия вакцины “Sputnik V” доставлена в Азербайджан

Вакцина от коронавируса доставлена сегодня из России в Азербайджан.
Как сообщает Report, самолет с первой партией вакцины Sputnik V, закупленной Азербайджаном в России, приземлился в Международный аэропорт Гейдар Алиев.
Груз встретили замминистра иностранных дел Халаф Халафов, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, замминистра здравоохранения Виктор Гасымов, представители TƏBİB и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.
Отметим, что 11 марта этого года премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об импорте из России в Азербайджан 300 000 доз препарата Sputnik V.