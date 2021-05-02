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Первая партия вакцины “Sputnik V” доставлена в Азербайджан

Первая партия вакцины “Sputnik V” доставлена в Азербайджан Вакцина от коронавируса доставлена ​​сегодня из России в Азербайджан.
Здоровье
2 мая 2021 г. 14:56
Первая партия вакцины “Sputnik V” доставлена в Азербайджан

Вакцина от коронавируса доставлена ​​сегодня из России в Азербайджан.

Как сообщает Report, самолет с первой партией вакцины Sputnik V, закупленной Азербайджаном в России, приземлился в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Груз встретили замминистра иностранных дел Халаф Халафов, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, замминистра здравоохранения Виктор Гасымов, представители TƏBİB и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Отметим, что 11 марта этого года премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об импорте из России в Азербайджан 300 000 доз препарата Sputnik V.

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Версия на английском языке Azerbaijan receives first batch of Sputnik V vaccine
Версия на азербайджанском языке Фото“Sputnik V” vaksininin ilk partiyası Azərbaycana gətirilib

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