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Первая леди США снова заразилась коронавирусом

Первая леди США снова заразилась коронавирусом Первая леди США Джилл Байден в среду вновь получила положительный тест на коронавирус.
Здоровье
25 августа 2022 г. 00:17
Первая леди США снова заразилась коронавирусом

Первая леди США Джилл Байден в среду вновь получила положительный тест на коронавирус.

Как передает Report, об этом сообщила заместитель руководителя пресс-службы первой леди Келси Донохью.

По ее словам, у первой леди не наблюдается возвращение симптомов. Кроме того, все лица, контактировавшие с Джилл Байден, были уведомлены о результатах теста, отметила она.

В свою очередь, результат взятого в среду антигенного теста президента США Джо Байдена был отрицательным. В Белом Доме подчеркнули, что тестирование президента на коронавирус будет проводиться чаще.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Baydenin xanımı yenidən koronavirusa yoluxub

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