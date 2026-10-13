В Азербайджане кредитный риск будут оценивать по операциям с банковскими картами

В Азербайджане разработана новая скоринговая модель для оценки кредитного риска лиц, не имеющих кредитной истории. Анализ будет проводиться на основе операций, совершаемых ими с помощью банковских карт.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального директора процессингового центра Azericard Закир Ахмедов на мероприятии, организованном Финтех-альянсом тюркских государств (TÜRKFIN) в Баку.

По его словам, кредитная история сформирована примерно у 43% жителей Азербайджана, тогда как у остальных она по разным причинам отсутствует.

"При этом у этих людей есть банковские карты, с помощью которых они совершают различные операции. На их основе мы можем получить достаточно подробную информацию о доходах, расходах и основных направлениях использования средств", - сказал Ахмедов.

Он сообщил, что Azericard реализовал несколько проектов в этом направлении. Последний из них был совместно с Mastercard.

"Используя опыт Mastercard и имеющиеся у нас данные, мы разработали модель. Она уже готова и будет представлена общественности", - отметил представитель Azericard.

В частности, модель оценивает, как нехватка средств на счете и характер различных операций могут повлиять на кредитный риск клиента.

Ахмедов добавил, что одним из факторов, способных отрицательно повлиять на оценку кредитного риска, является проведение операций в ночное время.

"Согласно нашему анализу, среди людей, совершающих операции ночью, риск просрочки кредитных платежей может быть выше", - заявил он.