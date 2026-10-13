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    Севший в аэропорту Нюрнберга самолет подавал сигнал о захвате - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 17:37
    Севший в аэропорту Нюрнберга самолет подавал сигнал о захвате - ОБНОВЛЕНО

    Обстановка на борту самолета, который сел в аэропорту Нюрнберга в сопровождении истребителей, спокойная.

    Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сообщение баварской полиции.

    ЧС в воздухе объявили из-за сигнала 7500 о захвате воздушного судна. Сообщение, предположительно, было ложным.

    Правоохранительные органы считают, что сигнал был подан случайно из-за неисправной работы оборудования в кабине пилота.

    "Проверка на месте показала, что никакой опасности нет",- сообщили в полиции.

    В Германии временно приостановлена работа аэропорта Нюрнберга из-за предполагаемой чрезвычайной ситуации на борту пассажирского самолета.

    Как передает Report, об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на местную полицию.

    "Мы предполагаем, что речь идет о чрезвычайной ситуации в воздухе. Однако эта информация пока не подтверждена", - заявил представитель полиции.

    По данным издания, полицейская операция началась незадолго до посадки самолета авиакомпании Corendon Airlines, выполнявшего рейс XR456 с греческого острова Корфу. Воздушное судно благополучно приземлилось в 12:16 по местному времени.

    Представитель аэропорта подтвердил, что перед посадкой самолет сопровождали истребители Eurofighter. При этом аэропорт остается закрытым, полицейская операция продолжается.

    Отметим, что в ночь на вторник работа аэропорта уже нарушалась из-за сообщений о возможном появлении беспилотника. Три пилота сообщили о неизвестном объекте, замеченном при взлете или посадке. Поиски с участием полицейского вертолета результатов не дали.

    Федеративная Республика Германия (ФРГ)
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