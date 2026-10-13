Севший в аэропорту Нюрнберга самолет подавал сигнал о захвате - ОБНОВЛЕНО
- 13 октября, 2026
- 17:37
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Обстановка на борту самолета, который сел в аэропорту Нюрнберга в сопровождении истребителей, спокойная.
Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сообщение баварской полиции.
ЧС в воздухе объявили из-за сигнала 7500 о захвате воздушного судна. Сообщение, предположительно, было ложным.
Правоохранительные органы считают, что сигнал был подан случайно из-за неисправной работы оборудования в кабине пилота.
"Проверка на месте показала, что никакой опасности нет",- сообщили в полиции.
В Германии временно приостановлена работа аэропорта Нюрнберга из-за предполагаемой чрезвычайной ситуации на борту пассажирского самолета.
Как передает Report, об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на местную полицию.
"Мы предполагаем, что речь идет о чрезвычайной ситуации в воздухе. Однако эта информация пока не подтверждена", - заявил представитель полиции.
По данным издания, полицейская операция началась незадолго до посадки самолета авиакомпании Corendon Airlines, выполнявшего рейс XR456 с греческого острова Корфу. Воздушное судно благополучно приземлилось в 12:16 по местному времени.
Представитель аэропорта подтвердил, что перед посадкой самолет сопровождали истребители Eurofighter. При этом аэропорт остается закрытым, полицейская операция продолжается.
Отметим, что в ночь на вторник работа аэропорта уже нарушалась из-за сообщений о возможном появлении беспилотника. Три пилота сообщили о неизвестном объекте, замеченном при взлете или посадке. Поиски с участием полицейского вертолета результатов не дали.