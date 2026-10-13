Еврокомиссия одобрила план Италии на более чем 8 млрд евро в рамках SAFE
- 13 октября, 2026
- 15:01
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Европейская комиссия одобрила обновленный план Италии на сумму более 8 млрд евро в рамках европейской программы кредитования оборонных расходов SAFE.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель ЕК Тома Ренье.
"Совет ЕС должен одобрить обновленную версию плана Италии, после чего мы приступим к подписанию кредитного соглашения, чтобы иметь возможность перечислить итальянскому правительству первоначальные 15%", - сказал Ренье.
Представитель Еврокомиссии подчеркнул важность одобрения плана с учетом роли итальянской оборонной промышленности в Европе.
Между тем, Испания подписала кредитное соглашение на 1 млрд евро в рамках SAFE.
По словам еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, средства будут направлены на модернизацию условий службы, подготовку и оснащение вооруженных сил Испании, закупку новых оборонных и систем сдерживания, а также повышение совместимости испанских вооруженных сил с партнерами по ЕС.