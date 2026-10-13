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    Еврокомиссия одобрила план Италии на более чем 8 млрд евро в рамках SAFE

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 15:01
    Еврокомиссия одобрила план Италии на более чем 8 млрд евро в рамках SAFE

    Европейская комиссия одобрила обновленный план Италии на сумму более 8 млрд евро в рамках европейской программы кредитования оборонных расходов SAFE.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель ЕК Тома Ренье.

    "Совет ЕС должен одобрить обновленную версию плана Италии, после чего мы приступим к подписанию кредитного соглашения, чтобы иметь возможность перечислить итальянскому правительству первоначальные 15%", - сказал Ренье.

    Представитель Еврокомиссии подчеркнул важность одобрения плана с учетом роли итальянской оборонной промышленности в Европе.

    Между тем, Испания подписала кредитное соглашение на 1 млрд евро в рамках SAFE.

    По словам еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, средства будут направлены на модернизацию условий службы, подготовку и оснащение вооруженных сил Испании, закупку новых оборонных и систем сдерживания, а также повышение совместимости испанских вооруженных сил с партнерами по ЕС.

    Тома Ренье Европейский союз (ЕС) Европейская комиссия
    Aİ İtaliyaya SAFE proqramı çərçivəsində 8 milyard avrodan çox kredit ayırıb
    EC approves Italy's 8B euro defense plan under SAFE program
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