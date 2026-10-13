Еврокомиссия одобрила план Италии на более чем 8 млрд евро в рамках SAFE

Европейская комиссия одобрила обновленный план Италии на сумму более 8 млрд евро в рамках европейской программы кредитования оборонных расходов SAFE.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель ЕК Тома Ренье.

"Совет ЕС должен одобрить обновленную версию плана Италии, после чего мы приступим к подписанию кредитного соглашения, чтобы иметь возможность перечислить итальянскому правительству первоначальные 15%", - сказал Ренье.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул важность одобрения плана с учетом роли итальянской оборонной промышленности в Европе.

Между тем, Испания подписала кредитное соглашение на 1 млрд евро в рамках SAFE.

По словам еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, средства будут направлены на модернизацию условий службы, подготовку и оснащение вооруженных сил Испании, закупку новых оборонных и систем сдерживания, а также повышение совместимости испанских вооруженных сил с партнерами по ЕС.