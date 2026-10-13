İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Aİ İtaliyaya SAFE proqramı çərçivəsində 8 milyard avrodan çox kredit ayırıb

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2026
    • 15:25
    Aİ İtaliyaya SAFE proqramı çərçivəsində 8 milyard avrodan çox kredit ayırıb

    Avropa Komissiyası (AK) müdafiə xərclərinin kreditləşdirilməsi üzrə SAFE Avropa proqramı çərçivəsində İtaliyanın 8 milyard avrodan çox məbləğdə yenilənmiş planını təsdiqləyib.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu Brüsseldə keçirilən brifinqdə AK-nin nümayəndəsi Toma Renye bildirib.

    "Aİ Şurası İtaliyanın planının yenilənmiş versiyasını təsdiqləməlidir, bundan sonra biz İtaliya hökumətinə ilkin 15 %-i köçürə bilmək üçün kredit sazişinin imzalanmasına başlayacağıq", - Renye deyib.

    AK-nın nümayəndəsi İtaliyanın müdafiə sənayesinin Avropadakı rolunu nəzərə alaraq planın təsdiqlənməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    Bu arada İspaniya SAFE çərçivəsində 1 milyard avro məbləğində kredit sazişi imzalayıb.

    Müdafiə və kosmos üzrə Avropa komissarı Andryus Kubilyusun sözlərinə görə, vəsaitlər xidmət şəraitinin modernləşdirilməsinə, İspaniya silahlı qüvvələrinin hazırlığına və təchizatına, yeni müdafiə və çəkindirmə sistemlərinin alınmasına, eləcə də İspaniya silahlı qüvvələrinin Aİ üzrə tərəfdaşlarla uyğunluğunun artırılmasına yönəldiləcək.

    Avropa Komissiyası (AK) İtaliya
    Еврокомиссия одобрила план Италии на более чем 8 млрд евро в рамках SAFE
    EC approves Italy's 8B euro defense plan under SAFE program
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    00:38
    Azərbaycan 2030-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 260 milyon dollara endirəcək
    Maliyyə
    00:30
    Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilib
    Maliyyə
    00:25
    Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:18
    Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:04
    Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilib
    Maliyyə
    23:54
    Azərbaycan XİN: AQEM-in VII Zirvə Görüşü regional dialoqun inkişaf etdirilməsində mühüm mərhələdir
    Xarici siyasət
    23:43
    2027-2030-cu illəri əhatə edən Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi açıqlanıb
    Maliyyə
    23:32
    Tramp: Latın Amerikasında narkokartel obyektlərinə zərbələr gücləndiriləcək
    Digər ölkələr
    23:19
    İstanbulda sel nəticəsində köməksiz qalan 3055 nəfər xilas edilib
    Region
    Bütün Xəbər Lenti