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    ВВП Нахчывана вырос почти на 4%

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 14:56
    ВВП Нахчывана вырос почти на 4%

    В январе-сентябре текущего года объем валового внутреннего продукта (ВВП) в Нахчыванской АР составил 1 млрд 341,15 млн манатов, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат Нахчывана.

    За последний год ВВП на душу населения в автономной республике увеличился на 3,2% и составил 2 835 манатов.

    Объем ВВП Азербайджана за 8 месяцев составил 102 млрд 48,2 млн манатов, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Нефтегазовый ВВП снизился на 1,2% до 30 млрд 326,5 млн манатов, а ненефтегазовый вырос на 2,6% и достиг 71 млрд 721,7 млн манатов.

    ВВП Нахчывана Государственный комитет статистики Азербайджана
    Naxçıvan iqtisadiyyatı 4 %-ə yaxın böyüyüb
    GDP of Azerbaijan's Nakhchivan up 3.5% in Jan-Sept 2026
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