ВВП Нахчывана вырос почти на 4%
Финансы
- 13 октября, 2026
- 14:56
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В январе-сентябре текущего года объем валового внутреннего продукта (ВВП) в Нахчыванской АР составил 1 млрд 341,15 млн манатов, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат Нахчывана.
За последний год ВВП на душу населения в автономной республике увеличился на 3,2% и составил 2 835 манатов.
Объем ВВП Азербайджана за 8 месяцев составил 102 млрд 48,2 млн манатов, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Нефтегазовый ВВП снизился на 1,2% до 30 млрд 326,5 млн манатов, а ненефтегазовый вырос на 2,6% и достиг 71 млрд 721,7 млн манатов.
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