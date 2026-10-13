ВВП Нахчывана вырос почти на 4%

В январе-сентябре текущего года объем валового внутреннего продукта (ВВП) в Нахчыванской АР составил 1 млрд 341,15 млн манатов, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат Нахчывана.

За последний год ВВП на душу населения в автономной республике увеличился на 3,2% и составил 2 835 манатов.

Объем ВВП Азербайджана за 8 месяцев составил 102 млрд 48,2 млн манатов, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Нефтегазовый ВВП снизился на 1,2% до 30 млрд 326,5 млн манатов, а ненефтегазовый вырос на 2,6% и достиг 71 млрд 721,7 млн манатов.